Selon GamerNexus, il a eu un échange avec Nvidia, durant lequel ce dernier aurait confirmé travailler sur une technologie équivalente au Smart Access Memory d'AMD.Le Smart Access Memory permet que le canal de données entre le GPU et le CPU soit étendu (via l'interface PCIe 4.0) afin d’utiliser le cache mémoire du GPU complet et donc de booster les performances.Des gains pouvant aller jusqu'à 11% sur des titres tels que Forza Horizon 4, des gains de 5 ou 6% sur des jeux comme Borderlands 3, Gears of War 5, Hitman 2 ou encore Wolfenstein Young Blood.A condition d'avoir une RX 6000 series mais aussi un processeur Ryzen 5000 et d'un chipset AMD B550 ou X570 pour pouvoir profiter de cette technologie.Nvidia pourrait donc selon GamerNexus, mettre en place une technologie équivalente, pour booster un peu plus les performances. Un partenariat avec Intel ?