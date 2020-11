Bon alors globalement, j'ai commandé la Playstation 5 sur Amazon et également Spider-Man Miles Morales.Livraison estimé de Spider-Man pour lundi car colis en transit (mail comme quoi il a été expédié ce matin). Pour la Playstation 5 j'ai une estimation pour samedi 21 novembre, c'est déjà pas mal. Mais... Ce matin j'attendais un autre colis (une POP Mandalorian, Moff Gideo bref) et oh... surprise je n'ai pas eus ce colis là (expédié depuis le début de semaine) mais.... Spider-Man !!!! Censé être expédié que ce matin pour une livraison dans 3 jours "sauf que": soit ça veut dire que j'ai eus Spider-Man hier (avant même qu'il soit expédié) donc là chapeau et surtout si je peux avoir la même pour la console la semaine prochaine ou soit j'ai de la chanceCar ma POP du coup ou est t'elle ? Et bien j'ai regardé le suivi et c'est marqué en cours de livraison donc ça veut dire que la factrice n'est pas encore passé! Donc je croise les doigts pour avoir la console plus tôt car actuellement c'est écrit en "préparation" sur ma commande Amazon. (je rappel estimation que lundi 21) à voir mais j'aime se genre de cafouillage!Voili voilou!