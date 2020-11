Seagate propose un nouveau disque dur usb 3.0 de 2To plug & play avec toutes les Xbox (même les nouvelles) aux couleurs de Halo Infinite et Master Chief ! A noter qu'il est déjà disponible en pré-commande à 85€ sur Amazon pour une sortie prévue le 20 novembre !Détails :– disque dur Seagate 2To (et 5To pas encore dispo)– customisé aux couleurs de Halo Master Chief– inclut un pack de stickers Master Chief en vinyle– câble USB 3.2 de couleur vert

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2020 at 01:08 PM by shady77