Après les rumeurs d'une éventuelle RTX 3080 Ti ( ici et ici ) et d'une hypothétique RTX 3060 Ti ( ici C'est au tour d'avoir des rumeurs sur des éventuelles RTX 3050, RTX 3050 Ti et RTX 3060 pour diversifier encore un peu plus l'offre.On parle beaucoup des RTX 3090/3080 qui sont des monstres mais qui sont destinés à un public de niche.La plupart des ventes de Nvidia se font sur le moyen de gamme (RTX xx70/xx60)La RTX 3050 Ti et la RTX 3060 embarqueraient un GPU GA106 (alors que la RTX 3060 Ti resterait sur un GA104) avec 3840 Cuda Cores pour la première (RTX 3050 Ti) et 3584 Cuda Cores pour la seconde (RTX 3060)Ces deux cartes offriraient un bus 192-bit et seront en principe dotées de 6 Go de mémoire GDDR6, avec la possibilité d'offrir jusqu'à 12 Go.A titre de comparaison, la RTX 3060 Ti devrait posséder 4864 cœurs Cuda Cores, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores, avec 8 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps.Le lancement de la RTX 3060 se ferait, toujours selon les rumeurs, en janvier 2021 et celui de la RTX 3050 Ti entre janvier et février.Et enfin, des premières rumeurs apparaissent concernant une RTX 3050.Toujours, selon le leaker @kopite7kimi qui poursuit ses investigations, la RTX 3050 exploiterait un GPU GA107-300 de 2304 Cuda Cores (contre un GA106 pour les RTX 3050 Ti et RTX 3060) avec 4 Go de mémoire GDDR6 et un bus 192-bit. Et un TGP de 90W pour cette carte graphique.Donc si toutes ces rumeurs se confirment, on aurait :- RTX 3090 (1549 euros)* en gros, c'est la TITAN RTX de la génération précédente.- RTX 3080 Ti (1019 euros ?)- RTX 3080 (719 euros)- RTX 3070 (519 euros)* Pas de version Ti boostée ?- RTX 3060 Ti (419 euros ?)- RTX 3060- RTX 3050 Ti- RTX 3050