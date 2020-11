Après les rumeurs autour d'une RTX 3080 Ti qui semble se confirmer de jour en jour, c'est maintenant au tour de la RTX 3060 Ti qui semble se confirmer (Videocartz souvent très bien informé, indique que Nvidia pourrait lancer sa RTX 3060 Ti pourCe modèle serait basé sur un GPU GA104 avec 4864 cœurs CUDA (1024 cœurs ou 8 SM de moins que RTX 3070)Comme la RTX 3070 FE, cette RTX 3060 Ti bénéficiera de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 Gbps. La largeur du bus serait également identique, 256 bits et permettrait de fournir 448 Go/s de bande passante.Sachant que la RTX 3070 se rapproche des performances d'une RTX 2080 Ti, cette RTX 3060 Ti pourrait se situer entre une RTX 2080 et une RTX 2080 Super en terme de performances.Cette nouvelle carte "entrée de gamme" chez Nvidia pourrait coûter 400 dollars ou un peu moins. Un segment où AMD n'est pas présent pour le moment.La disponibilité de cette RTX 3060 Ti devrait être (logiquement) beaucoup plus importante que ses grandes sœurs RTX 3070/RTX 3080 dans la mesure où c'est avec ce segment "entrée de gamme" (carte xx60) où Nvidia fait l'essentiel de ses ventes.- "Entrée de gamme" : RTX 3060 Ti (419 euros ?)- Moyen de gamme : RTX 3070 (519 euros)- Haut de gamme : RTX 3080 (719 euros)- Très haut de gamme : RTX 3090 (1549 euros)