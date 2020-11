Confirmé par Puyo en direct. Une bourde totalement assumée. Les jeux grisés qui donc n'était pas jouable (les fameux 1 sur 6 jeux) étaient tout simplement des démos. Il a montré sa liste et tous les jeux sont compatibles (oui, mêmes les jeux team jap). Puyo est allé cherché Dead or Alive Extreme Beach et le jeu est reconnu instantanément (fond d'écran adapté comme un jeu PS5). 12H33: Puyo a reçu le code de Demon Soul. Le téléchargement se fait en live. Visiblement le lancement n'attend pas la fin du download (32Go pour le lancer, 52Go la totalité) 12H55: Je partage ailleurs le twitch d'exserv dédié uniquement à Demon Soul 14H30: God Fall en direct Petite précision, le live se poursuivra toute la journée jusqu'à ce que mort s'en suive.

Who likes this ?

posted the 11/11/2020 at 11:34 AM by akinen