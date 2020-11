Je parle de mon ressenti sur le jeu après avoir parlé du Reverb G2, du Quest 2 et après avoir fait le point sur ma chaine.Et ce Star Wars en VR envoie quand même du lourd. Je ne suis pas spécialement fan de Star Wars, mais j'ai été fan de Star Wars Rogue Leader - Rogue Squadron 2 sur Gamecube (et aussi du 3 par la suite). Retrouver cet univers en VR, quel pied quand mêmeDommage par contre qu'il n'y ait que des missions dans l'espace, j'aurais aimé pouvoir faire quelques missions en rase motte sur quelques planètes.Finalement, de ce que j'ai compris, la partie multi est plus intéressante, je me lancerais après avoir fini l'histoire.Voilà pour la vidéo :Lien direct : https://youtu.be/5doU1-L8obY Le bug en fin de vidéo m'a cassé les c*******, j'ai fini par me débloquer en recommençant la mission depuis le début (sans faire "continuer l'histoire"), pour ceux qui ont le même problème.