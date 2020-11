Mass Effect: Legendary Edition coming 2021



- includes the ME trilogy + all SP DLCs and promo items

- Xbox One, PS4, PC + forward-compatibility and enhancements for XSX and PS5

- remastered and optimized for 4K

- better resolution and framerate

- Overhauled textures, characters, shaders and effects

Et voilà nous l'aurons cette trilogie remastereddonc comme on le pensait,cela comprendra:-Les 3 ME + tout les DLCs (y compris costumes Alt.,armes et armures)-Textures,modèle des personnages,shaders et effets retravaillés-Sortie sur PS4,X1 et PC-Mais également rétrocompatible et optimisé sur XS et PS5,meilleur résolution etc...(4k+60fps ?)confirmé sur le Twitter de Biowarehttps://twitter.com/bioware/status/1325105787174182912?s=20