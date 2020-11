Vous sentirez vos pieds s’enfoncer dans la neige sur Venus et vous verrez la différence avec le terrain poussiéreux d’une colonie martienne par exemple. Notre jeu est un jeu de SF étrange contenant des scènes d’action intenses, mais aussi des moments d’interactions avec d’autres personnages, des événements narratifs émouvants, des expériences corporelles et psychologiques marquantes et des sessions d’exploration dans les espaces extra-dimensionnels. Ces moments peuvent également profiter des possibilités offertes par la manette DualSense.



Au programme pour cette version ps5:- 4k(native)60fps- Eclairage et ombre dynamiques- Temps de chargement drastiquement réduits.Version ps5:Version ps4Détails sur l'utilisation des capacités de la DualSense