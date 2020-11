Les Consoles seront dispo le jour de leurs Sorties J’ai reçu un Mail me confirmant que faudrait payer les consoles en quick and collect. Le mail ce trouve sur mon profil que j’ai pu faire une capture d’écran ( je sais pas comment mettre la photo )

Like

Who likes this ?

posted the 11/04/2020 at 06:03 PM by leyth