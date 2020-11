Bonjour la commu !



Ce matin j'ai éteint mon PC pour aller bosser après mon petit tour sur youtube, comme d'hab.



A 12:30 j'essaie de le rallumer et la : Rien.



Un petit clic discret puis plus rien. J'ouvre la bête, debranche, rebranche l'alim et je rappuie. Je vois les ventilo de la CG qui se mettent a tourner au clic mais s'arrêtent aussi sec et plus rien.



Je démonté mon alim, test du trombone réussi. Je retest en enlevant une barrette de ram a chaque fois, rien.



Je.debranche l'alimentation de la CG, rien.



On est d'accord que ça pue la Mobo ??



Pour info je tourne avec une alim cooler master 650w gold et une 3080 (la 850 watt a été commande il y'a un mois mais il y'a eu des souci aussi et elle arrive dans quelques jours.).



La Mobo est une MSI B450 mortar max.



Si vous avez une idée je suis preneur .... A votre bon cœur !!