No Man's Sky passe en mode New Gen

Pour un jeu qui n'a pas encore terminé sa longue et exemplaire carrière,ne pouvait louper le cas de la nouvelle génération et c'est ainsi que Hello Games annonce l'upgrade gratuite(tout simplement), à destination du PC, de la PlayStation 5 et des Xbox Series, mais sans date pour le moment.Voici les arguments :- Davantage de détails dans les mondes visités- Cross-save & cross-play- Multi jusqu'à 32- 4K/60FPS- Boost technique- Hausse de la taille de nos bases- Réduction des temps de chargement- Améliorations audio- Exploitation de la DualSense- Toujours compatible PSVR