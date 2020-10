Assassin's Creed Valhalla : la feuille de route dévoilée avec Season Pass et contenu gratuit

Après, Ubisoft balance maintenant l'essentiel du suivi suravec une fois de plus deux feuilles de route : une pour le contenu gratuit, et une autre pour les extensions payantes dans le cadre d'un Season Pass inclus dans les éditions Gold, Ultimate ou tout simplement le Collector (sinon c'est 39,99€).Alors allons-y.- La quête sur la Légende de Beowulf (disponible dès la sortie).- Extension 1 : La Colère des Druides (Printemps 2021).- Nous emmènera en Irlande pour découvrir les mythes gaéliques.- Extension 2 : Le Siège de Paris (Été 2021).- Pour revivre la mise en place et l'ambitieux raid viking sur Paris.- Réparti en 4 saisons.- La Saison 1 débutera en décembre.- Nouvelle zone pour agrandir son campement.- Festival viking traditionnel.- Nouveau système de raid.- Nouveau système de rang pour nos recrues.- Nouvelles compétences, armes, skins, etc.- La Saison 2 débutera en mars 2021.- Au moins un nouveau mode basé sur les combats.- Encore de nouveaux rangs pour nos recrues.- Toujours du matos et skins à débloquer.