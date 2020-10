Spider-Man Miles Morales : une poignée de visuels et de nouvelles informations (Game Informer)

Du coté du magazine Game Informer qui est un grand habitué des larges couvertures, mais aussi de Famitsu comme on peut le voir ci-dessous,a pu se dévoiler plus en détails pour préparer son lancement le mois prochain (19 novembre en Europe) sur PlayStation 4 et PlayStation 5 avec une fournée de visuels mais également tout un tas d'informations que l'on va lister de suite.- Comme on savait déjà, on retourne à Manhattan 1 an après les événements du jeu de base, aux commandes d'un Miles Morales âgé de 17 ans, dans un décors qui ne permettra pas le dépaysement même si Insomniac promet de multiples changements.- Miles utilise une application tipiak sur son téléphone (spécialement conçue par son pote Ganke Lee) afin de repérer les crimes alentours.- Ce sera d'ailleurs l'une des utilités du pavé tactile : il suffira de glisser son doigt dessus pour ouvrir l'application, ce qui aura pour effet de ralentir drastiquement le temps.- Le gameplay est similaire au Spider-Man rouge mais avec de toutes nouvelles animations et les mécaniques associées au venin pour certains mouvements et des attaques pouvant par exemple stun les ennemis.- La jauge de venin n'est pas illimitée mais se recharge toute seule. Il suffit juste de ne pas en abuser.- Le système de camouflage propre au personnage servira autant dans des phases dédiées qu'en combat.- Il y aura moins de boss que dans l'original (« stand alone » oblige).- Au moins six nouveaux costumes dont le 2020 Suit- Mode photo amélioré- Modes performance et fidélité- Performance : 4K dynamique / 60FPS- Fidélité : 4K / 30FPS / Amélioration visuelles + Ray Tracing- Gros travail sur les temps de chargement- Sur PS4, ce sera 1080p/30FPS en standard et 4K/30FPS sur Pro