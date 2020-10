Cyberpunk 2077 fait sa pub feat. Keanu Reeves

Présent dans une partie de la com et le jeu lui-même d'ailleurs, le franchement classe Keanu Reeves vient également s'afficher dans la publicité dequi après plusieurs reports va enfin sortir dans 7 longues semaines, le 19 novembre précisément.Une date qui concerne les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One, ces deux dernières étant rétrocompatibles et patché pour la Xbox Series X/S et la PlayStation 5 avant une upgrade majeure encore non datée, et on n'oubliera pas que Stadia accueillera aussi ce titre d'ici la fin d'année.