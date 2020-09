Assassin's Creed Valhalla a son Story Trailer

Parmi les piliers du lancement de la nouvelle génération de consoles, il y auraqui arrivera donc le 10 novembre sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One et PlayStation 4, puis le 19 novembre sur PlayStation 5.En voici le Story Trailer pour nous mettre dans l'ambiance de cet épisode qui contera l'histoire d'Eivor, guerrier viking fuyant les terres constamment en guerre de Norvège pour tenter de se faire une place en Angleterre, des années après la venue d'un certain Ragnar Lothbrok.