NieR Replicant Remaster : trailer et une date

Square Enix a lâché tout ce que nous attendions du show sur NieR, et on a donc eu notre trailer deet surtout une date de sortie : le 23 avril 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Non, pas de versions Next Gent. Pour le moment.L'éditeur a ajouté en outre quecontinuait d'attirer des intéressés sur la longueur avec désormais 4,85 millions d'unités écoulées, en cumulant les mêmes supports que précédemment cités.UPDATE :- La jaquette.- Du gameplay (uploadé depuis un stream).