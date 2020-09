Plus de 150 jeux pour le lancement du xCloud

Date hautement importante dans la stratégie Microsoft, le 15 septembre marquera le lancement officiel du Projet xCloud, au départ uniquement sur Android et accessible directement via le service Xbox Game Pass Ultimate, sans surcoût.Le constructeur tient à rappeler l'évidence, à savoir que l'ensemble fait partie de l'écosystème Xbox donc non seulement compatible avec la totalité des options en place (liste d'amis, Gamertag, succès…) mais aussi avec les sauvegardes, vous permettant de démarrer une partie de x jeu sur console ou PC puis l'enchaîner directement sur votre mobile/tablette ou inversement.Plus de 150 jeux seront disponibles sur le xCloud dès cette semaine, dont la liste est disponible, et on nous indique enfin que les développeurs auront tout loisir s'ils le souhaitent de développer des options dédiées à l'écran tactile, avec déjà en exemplequi bénéficiera de cet ajout dès le 15.