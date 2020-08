Un trailer de plus pour 13 Sentinels

Atlus vient nous rappeler l'arrivée prochaine deavec de nouveau trailer bien court mais suffisant pour savoir quoi attendre de cette nouvelle production de Vanillaware : de la SF, beaucoup de narration (pour un scénario déjà félicité par la presse et communauté japonaise) mais également des phases axées STR.La sortie tombera le 22 septembre, exclusivement sur PlayStation 4 (avec boîte et sous-titres FR) et ceux qui se tourneront vers la version dématérialisé pourront recevoir un artbook numérique en cas de précommande.