Eiyuden Chronicle : la suite spirituelle de Suikoden explose les compteurs sur Kickstarter

Cela fait un petit moment qu'un Kickstarter n'avait pas autant percé mais il faut dire que face à l'absence de volonté de la part de Konami envers sa franchise, les fans ont vu un divin miracle quand fut annoncé, produit par le nouveau studio Rabbit & Bear, lui-même fondé par des anciens de la série dont Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).Une campagne de financement qui fut donc lancé hier soir () et qui a déjà explosé les compteurs puisque sur environ 430.000€ souhaités pour finir le projet, plus d'1,3 million d'euros ont déjà été récoltés au moment d'écrire ces lignes, assurant les « bonus » suivants :- Mode Forteresse- Versions consoles- Mini-jeu de cuisine- Mode New Game PlusEt il en reste encore, dont le très intéressant mode guilde qui à ce rythme sera validé assez rapidement.La sortie est prévue pour octobre 2022 (avec sous-titres FR et bêta PC au préalable), avec ou sans retard mais probablement « avec » car on sait comment ça se passe avec les projets Kickstarter, et on notera que si PC, PS5, SX, PS4 et One sont assurés, les développeurs indiquent qu'un portage Switch serait difficile et promettent ainsi le jeu « sur la prochaine console de Nintendo ». Pas de coup de crasse d'ailleurs : si la Next Gen de Big N est disponible dans les alentours du lancement du jeu (donc fin 2022 voir au-delà), vous l'aurez dessus mais si ce n'est pas encore le cas, les backers concernés pourront demander un changement de support ou un remboursement.