Echo Generation : nouveau RPG tout en voxel

Les développeurs deveulent rester dans le monde des voxel avec, annoncé hier durant le pré-show Xbox et qui nous emmènera donc durant l'été 1993 pour suivre les aventures de deux amis voulant enquêter sur la source d'un mystérieux crash.C'est mignon tout plein, ça a de la composante RPG avec tour par tour (et XP à glaner) et ça proposera de recruter tout un tas de potes sur le chemin… voir des animaux.Sortie prévue l'année prochaine sur PC, Xbox Series X et Xbox One.