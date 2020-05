Ninjala : seconde bêta et modèle économique

Récemment reporté au 24 juin,va profiter de ce laps de temps bonus pour ouvrir l'accès à une deuxième bêta un peu partout dans le monde, et ça se passera ce dimanche 31 mai de midi à 22h, avec au programme du VS à 8 joueurs, un peu de training et un accès à 4 armes sur les 12 que proposera la version « finale » (ce terme restant relatif pour un jeu à suivi).Outre cela, les têtes pensantes du projet en ont profité pour détailler le modèle économique de ce qui sera de base un F2P, mais avec bien entendu des micro-transactions (monnaie « Jala ») à dépenser dans diverses boutiques d'emotes et skins. On nous confirme également que le coup du Pass introduit à l'époque deet repris par bien du monde sera également au rapport : 950 Jala (environ 10€) par saison pour débloquer tout un tas d'éléments cosmétiques.D'ailleurs pour pousser la copie jusqu'au bout par rapport au BR d'Epic Games, on y retrouvera également les deux autres features :- Si vous terminez tous les paliers d'un Pass, vous aurez plus de 950 Jala en poche donc suffisamment pour acheter le Pass suivant sans débourser davantage.- Un Pass Premium à un peu plus de 25€ débloquera directement les 25 premiers paliers.