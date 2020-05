Ninjala se fera attendre un mois de plus

Les gens vont aujourd'hui retourner voir ce qui se passe dans les rues mais les problèmes liés au Covid-19 se poursuivent et le nouvel impacté est le fameuxde GungHo Online, F2P censé être lancé sur Switch le 28 mai mais qui attendra du coup le 25 juin, avec tout de même une nouvelle bêta entre temps pour compenser.Comme l'indiquaient les rumeurs, le titre qui fonctionnera par saison (comme Fortnite & co) proposera bien l'équivalent de Battle Pass payant pour pouvoir débloquer davantage de skins à chaque fois, et l'on se permet du coup de rappeler que les mêmes sources évoquaient la possibilité d'un mode solo scénarisé en format épisodique, vendu à part sur l'eShop.