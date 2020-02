Baldur's Gate III : la première présentation [UP]

C'était l'une des grosses attentes de la PAX East et voici donc enfin la première présentation de gameplay pour, nouveau chapitre d'une saga des plus cultes, pour la première fois signé par les spécialistes de Larian Studios qui ont provisoirement laissé leur franchiseau placard afin de s'attarder pleinement à ce morceau de choix.On vous laisse découvrir tout cela pendant cette quinzaine de minutes, en ajoutant qu'un premier lancement en Early Access est prévu dans le courant de l'année, aussi bien sur PC que sur Stadia. Pas un mot en revanche pour les consoleux.UPDATE :- Ajout de la cinématique d'introduction.- Tournera sous le moteur Divinity 4.0.- Système de dialogues en vue rapprochée.- Un parasite à l'intérieur du héros lui demandera de faire des choix constants : lui résister, ou vous laisser corrompre et embrasser les ténèbres.- Comme dans Divinity Original Sin, possibilité de créer son perso de toutes pièces ou en choisir un pré-fait avec son histoire.