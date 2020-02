Street Fighter V lance sa Champion Edition

Capcom lance aujourd'hui la « Champion Edition » dequi permettra aux retardataires d'avoir la totale pour 29,99€ aussi bien sur PC que sur PS4, avec donc à l'intérieur le contenu de base, celui de l'Arcade Edition et ce qu'offre la Champion Edition, dont Gill et le tout juste disponible Seth, soit :- 40 personnages- 34 stages- Plus de 200 costumesMême si résolument en fin de carrière, le titre continuera d'être MAJ avec de nouveaux V-Skills et divers points de rééquilibrage.Pour ceux qui se demandent, la version boîte, c'est le jeu de base avec les codes d'upgrade.