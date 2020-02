Dragon Ball FighterZ : Kefla et Goku Ultra Instinct comme premiers représentants du Pass 3

La finale du World Tour defut bien évidemment l'occasion pour Bandai Namco et Arc System Works de lâcher des nouvelles du Season Pass 3, avec pour débuter (et outre les habituels cas de rééquilibrage), une fonction « Z Assist Select » qui permettra tout simplement de sélectionner l'attaque de son ou ses soutiens afin de garantir un peu plus de diversité.Mais le plus important aura été le trailer de Goku Ultra Instinct qui finalement ne sera pas le premier arrivant du Pass : si cette forme ultime débarquera au printemps, c'est Kefla qui ouvrira le bal le 28 février, sachant que trois inconnus sont prévus pour plus tard.