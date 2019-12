Link arrive dans Super Mario Maker 2

Contrairement au pauvre, Nintendo compte visiblement proposer un minimum de suivi pouret annonce en surprise l'arrivée de la MAJ 2.0 ce 5 décembre avec des ajouts notables, et tous gratuits.Ennemis :- Ajout de Spike- Ajout de PokeyÉléments :- Pièces gelées- Blob P- Bloc Turbo pour le style 3D WorldGameplay :- Ajout de l'épée de Légende qui vous offre le personnage de Link qui n'est cette fois pas un skin : utilisation de l'épée, bouclier, flèches et bombes (uniquement dans le style Super Mario Bros.)Mode :- Course contre les Ninjis (uniquement online)Tout cela est résumé dans la vidéo ci-dessous.