Shin Sakura Taisen : retour sur la présentation

Après le nouveau trailer mais aussi et surtout la date de sortie (12 décembre au Japon), revenons plus en détails sur la dernière présentation de ceet plus précisément sur le changement majeur de ce nouveau cru, en dehors du chara-designer : le système de combat.Du tactical-RPG, on passe donc officiellement à de l'action-RPG avec davantage de séquences à retrouver dans la vidéo ci-dessous (à 39:35 et 50:00), où le personnage va donc pouvoir voguer comme il le souhaite sur le champ de bataille jusqu'à pouvoir disposer d'une fonction wall-run. Les combos pourront s'effectuer via deux boutons, avec en renfort des sauts, des esquives, des dash et bien entendu des attaques spéciales avec vos coéquipières, dont il faudra toujours entretenir l'amitié dans la partie aventure/dialogues.Le titre sera montré plus en détails le 31 août à l'Hanayashiki Amusement Park (bornes de démo mises en place pour le public) et SEGA indique en outre que le lancement sera forcément accompagné d'une petite édition collector à 14.800 yens (environ 120€ HT) avec notamment OST de 60 pistes et artbook de 72 pages.