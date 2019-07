Control : nouvelle vidéo de gameplay (sous RTX)

Le site Dualshockers a pu mettre la main sur une nouvelle version d'essai de, permettant d'ailleurs d'illustrer le rendu PC sous RTX même si la qualité de la vidéo n'est pas démentielle, et l'on espère d'ailleurs que la frame-rate toussotant vient de l'enregistrement.Il reste dans tous les cas encore quelques semaines de chantier pour corriger les derniers détails, Remedy comptant sortir son bébé le 27 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.