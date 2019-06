[Treehouse] Gameplay et collector pour Astral Chain

Des trois projets « officiellement » en cours chez Platinum Games, exitetpour uniquement avoir droit à du, ce qui est un peu normal vu qu'il doit arriver dans un peu plus de deux mois, et plus précisément le 30 août prochain exclusivement sur Switch.Réalité par Takahisa Taura (et), le titre est naturellement passé par la case Treehouse et on vous laisse donc jeter un œil au gameplay, accompagné de quelques visuels, de la jaquette officielle et de l'édition collector.