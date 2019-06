[Treehouse] Nouvelle présentation pour Luigi's Mansion 3 + informations et petite anecdote

Troisième concerné du Treehouse de Nintendo,sera l'une des exclusivités de la Switch pour cette fin d'année même si nous étions à deux doigts de parler d'un nouveau remaster : développé par Next Level Games (déjà en charge du deuxième épisode), le projet était au départ prévu sur Wii U comme l'a annoncé le producteur.Et coté informations (outre celles du Direct) :- La structure du jeu reprend la formule traditionnelle du premier épisode (en plus massif vu la taille de l'hôtel) : terminé les niveaux à refaire plusieurs fois comme dans- Le gameplay est en revanche très proche du deuxième épisode, avec notamment le retour de a « Dark Light » pour faire apparaître des objets au préalable invisibles.- Le mode coopération sera assez basique : le deuxième joueur ne pourra que contrôler Gooigi, et pas tout le temps. Ce sera une simple « aide ».- Les développeurs ont retenu les critiques desur les ennemis bien plus génériques que dans le tout premier épisode. Cette fois, la variété sera de nouveau au rendez-vous.- Le mode multi constituera à traverser une tour de 10 étages afin un défi aléatoire dans chacun.- Chaque session demandera une trentaine de minutes environ.- Ce mode sera jouable en ligne jusqu'à huit, à raison de deux joueurs par console (un Luigi, un Gooigi).- Bien entendu, vous pourrez également y jouer en réseau local avec 2, 3 ou 4 Switch, voir en solo.