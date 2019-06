La MAJ deest désormais disponible, et on ne parle pas d'un correctif mais bien du premier « DLC » de contenu (gratuit) vous offrant donc le mode survie, des défis à moto et avec les hordes, du classement en ligne et des skins à débloquer, dont certains vous permettant d'incarner d'autres personnages.Le trailer ci-dessous résume tout cela :