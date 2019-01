Resident Evil 2 fait sa pub à J-9

Les fans se rongent les doigts jusqu'à l'os mais encore un peu de patience, le remake dearrivera maintenant dans neuf jours (PC, PlayStation 4, Xbox One) et Capcom nous fait patienter encore un peu avec la diffusion de la publicité japonaise (qualité assez moyenne malheureusement).Par contre, et on l'a encore dit il y a quelques minutes, vous connaissez les japonais et leurs habitudes coté spoils, donc sachez à quoi vous attendre en cliquant.