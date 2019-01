Onimusha HD : petit comparo avec l'original

18 ans après sa naissance et 13 ans après sa temporaire mise à mort par unloin d'être mauvais mais passé inaperçu, la franchisereviendra enfin dans une dizaine de jours, le 15 janvier précisément, avec son petit remaster tranquille qui a pour but évident de tâter un peu le terrain avant une éventuelle résurrection que les fans souhaitent ardemment.En attendant de pouvoir récupérer votre exemplaire en dématérialisé (pas de version boîte) pour 20 balles quel que soit le support (PC, PS4, One, Switch), en voici une petite vidéo comparative pour montrer qu'à défaut du remake souhaité, le polish reste suffisamment notable, avec on rappelle la possibilité d'opter pour le doublage japonais.