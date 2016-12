TitanFall : notre avis sur la bêta

Conclusion :

La dernière fois que nous avons pu toucher à, c'était à la GamesCom 2013. Depuis le show allemand, les choses ont finalement pas mal évolué pour le FPS multijoueur dequi s'est dévoilé lors d'un événement bêta tout au long du week-end, où on a donc pu vérifier si une partie de notre excitation survenue après notre premier essai s'avérait vraiment justifiée. Le résultat est sans appel (ou presque) :est bien le jeu le plus prometteur de ce début d'année sur PC comme sur Xbox One. Le jeu prend place dans un univers futuriste, où l'humanité a colonisé d'autres planètes. Mais tout ne s'est visiblement pas passé comme prévu, si bien qu'une milice est apparue et combat depuis l'IMC, une organisation gouvernementale de contrôle de l'ordre, le tout, à pied ou à bord d'un Titan.Du scénario, on n'en connaîtra que ces quelques lignes. Pour le reste, il faudra patienter jusqu'à la sortie officielle et l'arrivée du mode campagne multijoueur. En attendant, on peut s'essayer à une partie des modes de jeu de la version finale, et s'amuser sur deux cartes différentes qui ont leurs propres caractéristiques. Angel City est la carte qui offre le plus de possibilités en matière de parkour. Cette innovation de gameplay peut ainsi rappeler Mirror's Edge, mais s'avère toutefois plus évolué que le titre de DICE. On peut ainsi courir sur les murs, rebondir et ainsi faire tout son chemin sans jamais mettre les pieds au sol. Ce qui s'apparente à un gadget se révèle finalement bien plus utile qu'il en a l'air à première vue puisqu'on va pouvoir éviter les Titans et se jeter sur eux de manière plus furtive. Fracture, la seconde carte, est de son côté le paradis des Titans, mais nécessite aussi du teamplay.Le teamplay parlons-en. S'il est difficile de juger ce point durant une bêta, il faut tout de même admettre que si vous ne jouez pas avec vos amis, certaines parties sont relativement bordéliques. Ça manque pour le moment de cohérence, en dépit des outils mis à disposition (chat vocal). On n'est pas non plus dans unmais le simple fait de se retrouver en danger lorsqu'un ennemi s'accroche à notre titan fait prendre conscience qu'un minimum de coopération ne sera pas du luxe pour briller dans des parties à haut niveau. Le machmaking n'avait pas grand-chose à se reprocher cependant et proposait durant toutes nos parties une logique en termes de choix de niveaux.en met toutefois plein les yeux. L'action est non-stop, la rapidité des personnages est au rendez-vous, on ressent bien la pattedans ce tableau des mêmes créateurs. Lorsque l'on est amené à prendre les commandes d'un Titan, tout devient forcément plus dense, plus explosif. Une fois notre mécha en sale état, on peut alors s'éjecter, pour venir se poser sur le rebord d'un immeuble ou bien carrément sur le Titan adverse, et si vous jouez bien, vous devriez pouvoir même tuer quelques PNJ au passage. Chaque map est en effet composée de joueurs, de titans, et de PNJ qui se chargent par exemple de défendre un point. Oui, c'est plus de la chair à canon qu'autre chose, on veut bien l'admettre, mais dans la mesure où il existe trois classes de PNJ possibles, ceux-ci apparaissent parfois au bon moment et peuvent vous venir en aide face à un adversaire à pied. Tout n'est cependant pas parfait, car la gestion des PNJ est parfois très aléatoire. Il arrive qu'ils apparaissent au beau milieu d'un point contrôlé par vos adversaires, ou qu'ils restent immobiles, attendant gentiment un Titan pour se faire piétiner.Visuellement, le moteur Source amélioré ne brille certes pas autant que le moteur maison de DICE, mais le jeu est très fluide. Sur PC, on dépasse sans problème les 100 FPS, même sur une machine qui a plus d'un an. On note aussi les quelques fonctionnalités qui demandent à être clarifié dans la version finale, mais qui s'annoncent déjà très prometteuses en jeu : les cartes utilisables une seule fois et qui apportent un bonus le temps d'une vie, et la personnalisation de son avatar et de son Titan.Nouvel essai réussi pour TitanFall qui confirme au travers de cette bêta tout le bien qu'on pense de lui. Du multi survitaminé et des possibilités toujours plus riches au fil des niveaux pour ce qui pourrait bien être le FPS de l'année 2014. Réponse le 13 mars.