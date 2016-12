GC : nos impressions sur DriveClub

Impressions :

Annoncé en même temps que la PlayStation 4 en février dernier non dans une certaine indifférence,n'avait pas grand chose pour lui, encore plus lorsque l'on savait qu'unallait débarquer dans les mêmes eaux sur la grande sœur, sans parler d'une disponibilité dès le lancement sur le PS Plus (certes en version allégée) qui donnait l'impression du titre qui doit être là juste pour avoir un jeu de caisse au lancement. Nous étions cependant curieux de véritablement connaître les ambitions d', à qui l'on doit notamment la série des. Mais plutôt que de proposer un jeu de course arcade à la, le studio américain a préféré se positionner sur un croisement entre l'arcade et la simulation, le second point tirant d'ailleurs un peu sur la couverture.En fait, le résultat que nous avons pu voir sur le salon est loin de ce que l'on s'attendait. Le feeling est bien présent et c'est avec un certain plaisir que l'on prend la piste avec un bolide surpuissant et appartenant à de grandes marques. Selon les mots du développeurs, il n'est pas question de quantité mais de qualité, se refusant au passage a révélé le nombre de voitures disponibles au lancement. Si l'on est encore loin de la simulation pure et dure,risque de toute manière de satisfaire les quelques possesseurs de la machine faute de mieux pour le moment et l'unique niveau offert dans la démo était d'ailleurs satisfaisant. On regrettera tout de même le choix des développeurs (et sans doute aussi des constructeurs de bolides présents) de rendre les dégâts uniquement visibles en surface.Et histoire de se démarquer suffisamment du trailer des'articule autour de sa composante online. En clair, le titre mise quasiment toutes ses billes autour de ses features multijoueur (créer son propre club) et ça fait son petit effet dans l'assistance. A défaut d'être toutes réellement originales (comme de nombreux défis qui nous tombent dessus, prenant en compte le classement mondial), ces fonctionnalités deviendront routinières et presque indispensable avec le temps, ce qu'un titre first-party de lancement ne pouvait éviter. Cela permet surtout de capter les joueurs sur le long terme, et de faire vivre une vraie communauté. Pour cela, vous disposez de plusieurs possibilités. La première – la plus classique – consiste à inviter vos amis via le PSN, mais la seconde est beaucoup plus intéressant : via une application dédiée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez découvrir le score de vos amis et tenter de les battre. Bien entendu, si vous réussissez, vous pouvez les narguer et les inviter à vous retourner le bâton s'ils en sont capables. On signalera en passant que le titre fera partie des jeux dont on pourra profiter directement sur sa PS Vita via le streaming. Dommage de ne pas avoir pu tester cette fonctionnalité sur le salon.Même si orienté multi, une campagne solo reste disponible, pouvant être pratiqué hors-ligne. Le but consiste à gagner de la notoriété dans le club dans lequel vous êtes et si votre console est connectée, il est également question de partage communautaire avec vos scores, vos performances en vidéo etc… Visuellement, si le jeu n'en était pas encore au stade de la version finale, le résultat est bluffant pour une console de salon tant le travail paraît plus abouti que ce qui avait été montré à l'événement PlayStation de février dernier et même lors de l'E3. Adieu le clipping, bonjour les décors vastes mais généreux en détails, objets et bâtiments… sans parler des effets de lumière sur la voiture qui valent le coup d'œil. Une fois n'est pas coutume, les screenshots fournis à la presse sont des fidèles au rendu in-game.En l'état, DriveClub est un titre solide pour le line-up de lancement de la PlayStation 4 malgré le classique mélange arcade/simulation jamais destiné à faire l'unanimité. Son espoir de rester dans les mémoires risque donc d'être mis à mal dès que la concurrence commencera à pointer le bout de son nez mais les fonctionnalités communautaires annoncées restent très prometteuses et assurent à elles seules la possibilité de s'occuper un bon moment.