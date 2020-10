Halo Infinite : malgré les micro-transactions, tous les skins pourront être débloqués à l'ancienne Halo Infinite : malgré les micro-transactions, tous les skins pourront être débloqués à l'ancienne

Nous savions déjà que le multijoueur de Halo Infinite proposerait des micro-transactions pour pouvoir débloquer toutes sortes de skins aussi bien pour l'avatar que pour les armes et véhicules, mais le CM John Junyszek a tenu à rassurer la communauté en affirmant que la totalité des choses dans la boutique pourra être débloqué sans avoir besoin de faire cracher la carte-bleue. Il faudra juste du temps (et éventuellement du talent).



Le genre de précisions qui a de la valeur à notre époque quand on sait que plusieurs jeux dont Fortnite (pour citer le principal pilier) passe son temps à refourguer des skins passant obligatoirement par l'achat direct, malgré les larmes des parents face aux crises de leurs ingrats d'enfants qui n'ont aucune idée de la valeur de l'argent.



On se permettra de rappeler qu'il n'y a rien d'étonnant à voir Halo Infinite aborder le cas des micro-paiements, néanmoins garantie sans lootboxes, puisque le multi sera proposé à part dans un format F2P. On continue d'ailleurs de se demander si le multi et la campagne seront livrés en même temps, vu que « tout est à envisager » selon les propos mêmes de Phil Spencer.