Watch Dogs Legion : sur consoles Next Gen, ce sera donc du 4K/30FPS (avec Ray Tracing)

Ubisoft n'avait pas encore évoqué tous les points concernant les versions Xbox Series X/S et PlayStation 5 deet il aura fallu attendre une intervention de Lathieeshe Thillainathan (Live Producer) pour enfin apprendre que le jeu proposera du 4K/30FPS ainsi que le Ray Tracing. Pas de 60FPS donc, contrairement àqui proposera bien ce degré de frame-rate.Pour ceux qui ne veulent pas attendre la version Next Gen (il y aura l'upgrade gratuite de toute façon), ce troisième épisode arrivera le 29 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.