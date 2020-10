2K Sports tente à son tour les publicités vidéos directement intégrées dans NBA 2K21

On commence à voir un certain forcing publicitaire dans l'industrie et avec les mêmes méthodes sans pour autant le même éditeur. Car certains se souviennent probablement d'EA qui, dans son, a balancé une petite MAJ quelques semaines après la sortie pour intégrer des publicités in-game (durant les replays) pour Amazon Prime Video, avant de faire marche-arrière non sans un communiqué qui se résumait à « Ouais bon, pardon... ».Eh bien sachez que 2K Sports vient de faire exactement la même chose : une petite MAJ surprise pour(pratique pour éviter la période des reviews) qui ajoute des pubs Oculus Quest 2 durant les temps de chargement.Pas de communiqué pour l'instant ni même d'intention de retirer cela sur un jeu qui rappelons fera partie de ceux qui bénéficieront de la « Taxe Next Gen » mais on va se dire qu'à un moment, ça va finir par passer et on se demande ironiquement si les pubs resteront sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S… donc dans des versions soit-disant dénuées de temps de chargement.