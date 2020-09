Une poignée de visuels pour Returnal

Plus ambitieux projet de Housemarque à ce jour,vient s'illustrer un peu plus avec ces quelques visuels mais également quelques détails pour ce TPS façon rogue-like en cohérence avec le synopsis : notre héroïne est coincée dans une boucle temporelle qui la ramène à son point de départ après chaque décès, sachant que la planète a la possibilité de modifier sa topographie à chaque cycle.Et comme il faut visiblement justifier scénaristiquement le style de jeu, sachez également que notre voyageuse visiblement amnésique pourra au fil des runs rassembler ses souvenirs, ce qui aura donc une incidence sur ses capacités de plus en plus puissantes à chaque nouvelle session.Un titre qui n'a malheureusement toujours aucune date de sortie mais qui compte bien profiter de chaque feature de la PS5 :- SSD pour effacer les temps de chargement.- Changement de tirs selon la pression des gâchettes.- Reconnaissance haptique.- Audio 3D pour repérer plus facilement l'emplacement des ennemis.