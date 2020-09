A l'aube de la nouvelle génération, Michel Ancel prend sa retraite du JV [UP] A l'aube de la nouvelle génération, Michel Ancel prend sa retraite du JV [UP]

On le trouvait bien silencieux depuis quelques temps et il s'avère qu'il y avait une vraie interrogation qui devait tourner dans la tête de Michel Ancel qui, du haut de ses 48 ans seulement, vient de faire un choix pour le moins inattendu : le papa de Rayman annonce prendre sa retraite après trois décennies passer dans le JV pour se consacrer à sa seconde passion, à savoir la nature et plus précisément l'étude et la préservation des animaux sauvages.



Ses projets actuels restent en cours avec une équipe aujourd'hui « autonome » : le disparu Wild comme Beyond Good & Evil 2 continuent d'avancer, mais n'ont évidemment toujours aucune date.





UPDATE

- Le blog officiel de BG&E2 a immédiatement réagit en déclarant que tout se passait bien, au point qu'on nous promet de voir le jeu en action l'année prochaine.