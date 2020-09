Charts UK : entrées d'Avengers et Tony Hawk Charts UK : entrées d'Avengers et Tony Hawk

Voici le dernier rapport venu du Royaume-Uni avec plusieurs nouveautés pour démarrer la rentrée, dont Marvel's Avengers qui s'en sort plus ou moins bien : le titre fait quasiment autant que Shadow of the Tomb Raider (+2%) qu'on ne peut décemment qualifier de grand succès, et même pas un tiers des ventes de Spider-Man au lancement. On n'oubliera tout de même pas la part du dématérialisé (importante dans le cas d'un jeu à suivi) et tout simplement le fait que le titre est amené à faire un potentiel retour lors du lancement des versions PlayStation 5 et Xbox Series X.



Juste derrière, Activision signe un nouveau très bon coup dans sa vague de remasters puisque Tony Hawk's Pro Skater 1+2 s'offre un lancement sans rapport aucun avec le décevant cinquième épisode de la franchise (+448% !).



Notons enfin l'entrée de NBA 2K21 qui même avec un quota de -37 % pourra aussi se rattraper sur Next Gen, tandis que l'annonce d'une upgrade gratuite pour les versions PS5/SX de The Witcher 3 a eu son petit effet : l'increvable titre de CD Projekt revient à la 11e place (+237%).



1. Marvel's Avengers (N)

2. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (N)

3. NBA 2K21 (N)

4. Animal Crossing : New Horizons (-3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

6. Minecraft Switch (-1)

7. Grand Theft Auto V (-3)

8. FIFA 20 (-1)

9. Ghost of Tsushima (-3)

10. PGA Tour 2K21 (-8)