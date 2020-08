Europe : disparition des boîtes Xbox pour les Collectors d'Assassin's Creed Valhalla et Far Cry 6 Europe : disparition des boîtes Xbox pour les Collectors d'Assassin's Creed Valhalla et Far Cry 6

Au petit matin, certains observateurs ont remarqué une modification sur les éditions collectors des prochains gros titres d'Ubisoft, à savoir Assassin's Creed Valhalla et Far Cry 6 : les versions Xbox (que ce soit One ou Series X) auront désormais le jeu sur un code de téléchargement au lieu d'une boîte, toujours présente sur PlayStation 4 et PlayStation 5.



Aucune explication officielle n'a évidemment été donnée et si la mise en avant du dématérialisé par la Xbox Series S ne peut être une excuse (il y aura bien une PS5 Digital après tout), on peut éventuellement estimer une petite économie effectuée face au relative manque de popularité de la marque dans certains pays : on remarque en effet que seule l'Europe (et le Moyen-Orient) sont concernés par cette modification, tandis que rien ne change aux USA.



Notons également que la version standard reste elle disponible en physique, quel que soit le support, quel que soit le territoire.



(Source : AGD & Resetera)