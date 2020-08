GTA Online aura du contenu exclu Next Gen

Lors de sa réunion fait aux actionnaires, Take-Two a tenu à nous préciser qu'ils auront les arguments pour faire replonger les fans vers la version Next Gen de(attendue pour le second semestre 2021) par l'apport de contenu « exclusif », qui se retrouvera d'ailleurs également sur la version PC.Une version qui on le rappelle sera pour la première fois vendue en stand-alone (gratuit sur PlayStation 5 si vous le choppez les trois mois suivants sa sortie), ce qui pour les analystes en herbe laisse entendre que Rockstar va enfin se désolidariser un peu de, quand bien même lui aussi reviendra sur les prochaines consoles, pour laisser le online évoluer indépendamment, peut-être de la même façon que Warzone avec Call of Duty.