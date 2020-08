Le studio Skip aurait fermé ses portes

Après Alpha Dream et sa série RPG des, Nintendo pourrait bien avoir perdu un second partenaire dans la discrétion la plus totale. Car aucun communiqué mais GoNintendo rapporte que le petit studio Skip n'existe plus… ou plutôt ne semble plus exister : le site internet est down, le PDG (ou ex-PDG du coup) a supprimé l'URL du dit-site sur son compte Twitter et, plus important, la pancarte du développeur a tout simplement été retiré du bâtiment où se situaient les locaux.Auteur demais aussi le très jolisur GameCube qui n'a malheureusement jamais quitté le Japon, Skip s'est ensuite engouffré dans l'ère casual Wii/DS avec sa série deset autre, incapable ensuite de redresser la barre.Leur dernier jeu futsur 3DS (2015) qui, il faut le reconnaître, manquait bien trop d'ambition et d'idées, même pour un petit platformer sur une console qui en était déjà gavée.