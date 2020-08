La nouvelle interface Xbox se dévoile La nouvelle interface Xbox se dévoile

Pas besoin d'attendre le show Microsoft du mois d'août (qui il faut le rappeler n'a pas encore été officiellement confirmé) pour découvrir à quoi ressemblera le Dashboard de la Xbox Series X, et même de la Xbox One puisque les membres Insider pourront la découvrir dès demain, pendant que le reste du peuple patientera jusqu'à la fin d'année.



Les mots d'ordre seront accessibilité et surtout rapidité, ce qui ne sera pas du luxe, avec un Store qui s'ouvrira on nous le dit en moins de deux secondes, idéal pour les achats impulsifs. A ce propos, la boutique fera cette fois hommage à la rétrocompatibilité avec quatre stores bien distincts (Xbox Classic, Xbox 360, Xbox One et Xbox SX), en ajoutant des paramètres familiaux pour que les comptes de vos mômes encore mineurs ne pourront repérés des titres comme Resident Evil (simple exemple).



Microsoft signale enfin que ce n'est que la première étape d'une vague de MAJ pour mettre en place la transition Next Gen, et on espère que cette fois, nous n'aurons plus le coup du jeu qui ne veut pas s'allumer avant plusieurs essais, sans aucune raison.