Charts Japon : la Switch, et c'est tout

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.C'est l'été, il commence à faire (très) chaud et le peuple japonais comme les autres préfèrent se retrouver dans la Switch, en atteste le rebond de plusieurs piliers softwares et une chute amoindrie pour le dernier. L'entrée de la semaine estmais on ne tartinera pas sur le sujet puisque de base, c'est un F2P.Coté hardware, 98% des consoles vendues la semaine dernière étaient des Switch. Voilà.