Xbox Series X : une manette blanche en fuite

C'est cette nuit qu'est soudainement apparue sur Reddit la photo d'une manette blanche pour la Xbox Series X, avant de disparaître aussi vite et pas que : l'utilisateur ayant partagé la chose a vu son compte supprimé dans la foulée, ce qui est parfois (souvent) signe d'une belle bourde et d'un possible futur problème avec Microsoft.



Maintenant, si la chose est confirmée, les possibilités de liens sont nombreuses :



- Une Xbox Series X blanche uniquement à destination des employés (ce qui s'est déjà vu avec la Xbox One X au moment du lancement).

- Une Xbox Series X blanche commercialisée en fin d'année.

- El Famoso Xbox Lockhart qui du coup aborderait cette nuance pour bien la différencier avec le modèle plus burné.



L'éventuelle confirmation n'est de toute façon plus qu'une affaire de semaine puisque les rumeurs ont déjà évoqué plusieurs fois que Sony comme Microsoft prépareraient chacun un autre show en août, le deuxième pour en passant confirmer la Lockhart et dévoiler plus précisément les plans de lancement de la nouvelle génération (date, prix, etc.).