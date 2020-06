2 mois avant le show, Warner Bros dépose les marques Suicide Squad et Gotham Knights 2 mois avant le show, Warner Bros dépose les marques Suicide Squad et Gotham Knights

Après plusieurs mois d'attente, nous savons depuis quelques jours que c'est le 22 août à 19h00 (pour un show d'une journée entière) que se déroulera le nouveau show de la Warner, incluant les annonces attendues de la branche JV.



Et alors qu'on attend par exemple une officialisation claire du projet Harry Potter, d'autres indices sont lâchés via des marques déposées cette semaine par le géant :



- Suicide Squad Game

- Gotham Knights

- Suicide Squad Kill the Justice League



Alors attention, les noms peuvent ratisser large incluant le mobile, mais ça permet de rebondir sur une récente déclaration d'Imran Khan (ex rédacteur en chef de Game Informer) qui déclarait que le nouveau Rocksteady pourrait effectivement être un jeu Suicide Squad, tandis que le Gotham Knights serait le nouveau chantier de Warner Bros Montréal (qui ont fait Batman Arkham Origins).