Charts Japon : retour au top Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 juin 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.L'absence de nouvelles sorties permet à la Switch de récupérer l'intégralité du top 10, incluantqui devient million-seller (chose qu'il avait déjà réussi à faire en incluant les ventes MyNintendoStore) tandis queapproche des 5 millions etdes 3 millions, tout cela sans le dématérialisé qui propulse chacun dans d'autres hauteurs (le premier cité aurait notamment passé les 6 millions grâce à l'eShop).Sur le hardware, pas grand-chose à dire non plus. La Switch se stabilise tranquillement, tandis que la PS4 s'effondre à nouveau après sa période de promotion, faisant qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer le cap des 10 millions à moins d'une baisse de prix importante et définitive. Et on ne parle pas d'une promo à 95 balles chez le Lidl du coin.